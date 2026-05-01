Calciomercato | aria di cambiamento per l’attacco del Napoli

Nel calciomercato estivo, il Napoli sta pianificando modifiche nell’attacco in vista della prossima stagione. La società sta lavorando per riorganizzare il reparto avanzato, con obiettivi e trattative in corso. La finestra di mercato si apre e si chiude con l’intento di rafforzare l’organico offensivo e adattarlo alle esigenze della squadra. La situazione attuale prevede diverse operazioni in fase di definizione.

La dirigenza partenopea è al lavoro, in vista della prossima sessione di calciomercato, per ridisegnare il reparto offensivo partenopeo. Il Corriere del Mezzogiorno, in edicola oggi, fa il punto sul futuro del reparto offensivo del Napoli, che si prepara a una possibile rivoluzione in vista della prossima stagione. La situazione più delicata riguarda Romelu Lukaku, il cui rapporto con il club sarebbe ormai ai minimi termini e con un addio che viene dato sempre più per probabile. Sul fronte opposto, gli azzurri si preparano a riaccogliere Noa Lang e Lorenzo Lucca, anche se il loro inserimento stabile nelle rotazioni non è affatto scontato e dipenderà dalle scelte tecniche e dalle gerarchie che si andranno a definire.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Calciomercato: aria di cambiamento per l’attacco del Napoli CALCIOMERCATO NAPOLI, È SUCCESSO POCO FA. SUPER COLPO IN ATTACCO DI ADL PER CONTE! Notizie correlate Calciomercato Napoli, l'indiscrezione: "Lukaku è sulla lista della Juve per l'attacco"Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dal Napoli, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Leggi anche: Lega Lecco, gazebo in piazza con Filippo Boscagli: "Grande partecipazione, aria di cambiamento" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fiorentina, aria di divorzio con Vanoli: per la panchina avanza l'ipotesi Fabio Grosso; Il vento del cambiamento soffia sul calcio… e sulla Fiorentina; Otto partenze, prestiti, addii e bilanci: Bologna, tutte le notizie del 28 aprile; Freuler ancora al Bologna, la partita si riapre: positivi i recenti contatti con l'entourage dello svizzero, ridotta la distanza tra le parti. Calciomercato: aria di cambiamento per l’attacco del NapoliForzAzzurri.net - I cambiamenti del reparto avanzato in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea è al lavoro, in vista della prossima sessione di ... forzazzurri.net Il vento del cambiamento soffia sul calcio e sulla FiorentinaLa Fiorentina si prepara a farsi travolgere dall'aria di novità che porta Fabio Paratici, pronto alla sua prima annata completa alla guida del club ... msn.com #Calciomercato @acmilan, opportunità #Lukaku Un grande ostacolo e la verità sui 'rumors' - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Tuttosport: #Lukaku piace al #Milan, ma è solo una suggestione https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Tuttosport--Lukaku-piace-al-Milan--ma-e-solo-una-suggestione-147618.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook