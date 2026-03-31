Durante le ultime settimane si sono diffuse indiscrezioni riguardanti il calciomercato del Napoli e di altre squadre di Serie A. In particolare, si parla di un possibile interesse della Juventus per l’attaccante, che potrebbe lasciare il club partenopeo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte. La situazione rimane da seguire per eventuali sviluppi sui trasferimenti.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dal Napoli, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Da Torino, nelle ultime ore, il nome del centravanti belga viene accostato anche alla Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Ecco quanto si legge oggi su Tuttosport: “Spalletti sarebbe garanzia, di competitività e ambizione, poi soprattutto di gol. Quelli che rincorrerà per sempre Lukaku, ormai in punto di rottura con il Napoli. Per costi (è in scadenza nel 2027) e benefici c’è pure lui sulla lista della Juve: è una suggestione, e a volte tanto basta.”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, l'indiscrezione: "Lukaku è sulla lista della Juve per l'attacco"

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Chivu torna alla carica: pesante indiscrezione dalla Spagna, è lui il primo nome sulla listadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: Chivu vuole Nico Williams per rinforzare l’attacco in vista della prossima...

Calciomercato Napoli, intreccio con la Turchia in attacco: le voci su En-Nesyri, Lukaku, Lucca e LangNumerose le voci che coinvolgono il reparto avanzato azzurro con i club di Istanbul: il punto della situazione Mario Parisi Giornalista 15 gennaio...

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Napoli su Coulibaly del Werder Brema. L'indiscrezione dalla Germania; Dall'Argentina - Il Napoli può prendere Zeballos a parametro zero a dicembre: i dettagli; Caso Lukaku, dal Belgio sognano: spunta già indiscrezione sul futuro; Calciomercato Napoli news | Romelu Lukaku diventa un caso: sarà rottura? (oggi venerdì 27 marzo 2026).

Calciomercato Napoli, l'indiscrezione: Lukaku è sulla lista della Juve per l'attaccoEcco quanto si legge oggi su Tuttosport: Spalletti sarebbe garanzia, di competitività e ambizione, poi soprattutto di gol. Quelli che rincorrerà per sempre Lukaku, ormai in punto di rottura con il ... napolitoday.it

De Katealere - Napoli! #napoli #CalcioMercato #dekatelaere #ocwsport - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, dalla Turchia: il Galatasaray verso il riscatto di Lang! Le cifre x.com