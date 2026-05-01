Calcio Under 17 | aggressione ai familiari di un’arbitra dopo un rigore

Domenica 26 aprile, durante una partita di calcio Under 17 ad Altessano, i familiari di un’arbitra di 16 anni sono stati aggrediti dopo la concessione di un rigore. Il club di appartenenza ha annunciato che intraprenderà azioni legali e adotterà sanzioni interne contro chi ha preso parte all’incidente. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante gli incontri giovanili e sulla tolleranza nel calcio.

? Cosa sapere Aggressione ai familiari di un'arbitra di 16 anni ad Altessano domenica 26 aprile.. Il Venaria Reale annuncia azioni legali e sanzioni interne contro i responsabili dell'episodio.. Il centro sportivo Don Giacomo Mosso di Altessano è diventato il palcoscenico di una violenza inaudita domenica 26 aprile, quando un gruppo di sostenitori ha aggredito fisicamente i familiari di un’arbitra di 16 anni a seguito di un rigore concesso al Torino contro il Venaria Reale. L’episodio, occorso durante la Fase 2 del campionato Under 17 femminile, ha trasformato una normale sfida calcistica in un clima di puro terrore per la giovane ufficiale di gara e i suoi cari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio Under 17: aggressione ai familiari di un’arbitra dopo un rigore ARBITRO 17ENNE AGGREDITO A CALCI E PUGNI IN UNA GARA DI SECONDA CATEGORIA A VIBO Notizie correlate Arbitra di 16 anni fischia un rigore, la vergognosa aggressione dei tifosi ai genitori e al fratellino: arriva la multaÈ bastato un calcio di rigore fischiato in favore degli ospiti per scatenare la violenta reazione dei tifosi del Venaria contro un arbitra di 16... Arbitra 16enne fischia il rigore, aggrediti i suoi familiari: l'episodio in provincia di TorinoE’ sfociato nell’aggressione ai familiari dell’arbitra appena sedicenne un rigore fischiato negli ultimi minuti di gioco a favore della squadra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venaria, follia durante una partita calcio femminile: tifosi aggrediscono la famiglia dell'arbitra; Prima gli insulti poi l'aggressione all'arbitro, maxi squalifica per il baby giocatore; Follia dopo la partita per un rigore dato al 91', insulti all'arbitra di 16 anni e aggressione al padre in tribuna; Aggredito durante la partita a Vidardo, i genitori presentano una denuncia ai carabinieri di Sant’Angelo. Rigore al 90’, poi il caos: arbitra 16enne sotto shock, picchiati i suoi familiariPartita Under 17 femminile finisce in violenza a Venaria: insulti, tentativi di invasione e un padre colpito al volto ... giornalelavoce.it L’arbitra sedicenne fischia il rigore e i tifosi aggrediscono i familiari in tribunaDurante una gara under 17 a Venaria Reale, i genitori dell’arbitra 16enne e il fratellino sono stati aggrediti in tribuna dopo un rigore. quotidianopiemontese.it Leggi l'articolo - Calcio, esulta la Fulgor Chiavazzese: l’Under 14 è campione provinciale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #calcio #fulgorvaldengo - facebook.com facebook La proposta della FIFA: obbligo di avere almeno un Under 21 del settore giovanile in campo a partita x.com