Durante una partita nella provincia di Torino, un’arbitra di soli 16 anni ha fischiato un rigore. Dopo l’episodio, alcuni familiari dell’arbitra sono stati aggrediti. La disputa si è protratta oltre il fischio, portando a un episodio di violenza nei confronti dei parenti della giovane arbitra. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

E’ sfociato nell’aggressione ai familiari dell’arbitra appena sedicenne un rigore fischiato negli ultimi minuti di gioco a favore della squadra ospite: la partita di calcio tra ragazze Under 17 allo stadio di Venaria di domenica scorsa è terminata con l’arrivo di una pattuglia delle forze dell’ordine. I genitori e il fratellino dodicenne della direttrice di gara sono stati presi di mira dai tifosi, ancora più arrabbiati quando il tiro dal dischetto assegnato al Torino è stato realizzato. A ricostruire l’accaduto è il giudice sportivo, l’avvocato Armando Francia, nel provvedimento che ha sanzionato il Venaria con un’ammenda da 400 euro per il "comportamento dei propri sostenitori».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arbitra 16enne fischia il rigore, aggrediti i suoi familiari: l'episodio in provincia di Torino

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