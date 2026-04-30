Arbitra 16enne fischia il rigore aggrediti i suoi familiari | l' episodio in provincia di Torino
Durante una partita nella provincia di Torino, un’arbitra di soli 16 anni ha fischiato un rigore. Dopo l’episodio, alcuni familiari dell’arbitra sono stati aggrediti. La disputa si è protratta oltre il fischio, portando a un episodio di violenza nei confronti dei parenti della giovane arbitra. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.
E’ sfociato nell’aggressione ai familiari dell’arbitra appena sedicenne un rigore fischiato negli ultimi minuti di gioco a favore della squadra ospite: la partita di calcio tra ragazze Under 17 allo stadio di Venaria di domenica scorsa è terminata con l’arrivo di una pattuglia delle forze dell’ordine. I genitori e il fratellino dodicenne della direttrice di gara sono stati presi di mira dai tifosi, ancora più arrabbiati quando il tiro dal dischetto assegnato al Torino è stato realizzato. A ricostruire l’accaduto è il giudice sportivo, l’avvocato Armando Francia, nel provvedimento che ha sanzionato il Venaria con un’ammenda da 400 euro per il "comportamento dei propri sostenitori».🔗 Leggi su Feedpress.me
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