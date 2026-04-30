Durante una partita di calcio, un’arbitra di 16 anni ha fischiato un rigore a favore della squadra ospite. La decisione ha scatenato l’ira dei tifosi presenti, che si sono scagliati contro i genitori e il fratellino di un’altra persona presente sugli spalti. In seguito all’accaduto, sono stati applicati provvedimenti amministrativi, tra cui una multa nei confronti di uno dei soggetti coinvolti.

È bastato un calcio di rigore fischiato in favore degli ospiti per scatenare la violenta reazione dei tifosi del Venaria contro un arbitra di 16 anni: dagli insulti al tentativo di scavalcare la recinzione fino addirittura ad arrivare all’aggressione dei genitori e del fratellino della giovane, in campo e sugli spalti è successo di tutto. I fatti si sono verificati la scorsa domenica 26 aprile scena al centro sportivo “Don Giacomo Mosso” di Altessano, dove si stava disputando il match tra le padrone di casa del Venaria Reale e il Torino, valido per la Fase 2 del campionato di calcio femminile Under 17. Nelle fasi finali della partita, la giovane direttrice di gara decide di decretare un penalty in favore delle ospiti, sanzionando col rosso diretto la giocatrice del Venaria Reale responsabile del fallo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arbitra di 16 anni fischia un rigore, la vergognosa aggressione dei tifosi ai genitori e al fratellino: arriva la multa

Notizie correlate

Arbitra 16enne fischia il rigore, aggrediti i suoi familiari: l'episodio in provincia di TorinoE’ sfociato nell’aggressione ai familiari dell’arbitra appena sedicenne un rigore fischiato negli ultimi minuti di gioco a favore della squadra...

Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile, padre preso a pugni e madre spintonataUn’aggressione fisica e verbale è avvenuta ai danni dei familiari di un’arbitra sedicenne a Venaria durante la sfida Under 17 contro il Torino.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Arbitra sedicenne fischia un rigore, pugni e calci dei tifosi ai suoi parenti in tribuna; Rocchi: Per chi tifo? Non ho squadra. Non prendo in considerazione gli arbitri disonesti. Impossibile non fare errori, siamo umani; Poter arbitrare in un Mondiale per me è un onore; Chi è Domenico Rocca, l'ex assistente da cui parte il caos arbitri. Sui social: Chi di spada ferisce...

Rigore al 90’, poi il caos: arbitra 16enne sotto shock, picchiati i suoi familiariPartita Under 17 femminile finisce in violenza a Venaria: insulti, tentativi di invasione e un padre colpito al volto ... giornalelavoce.it

Arbitra sedicenne fischia un rigore, pugni e calci dei tifosi ai suoi parenti in tribunaAggressione nel finale di Venaria-Torino tra ragazzine. Multa ridotta alla squadra di casa poiché le giovanissime giocatrici, al contrario dei genitori, hanno ... torino.repubblica.it

Arbitra 16enne fischia il rigore, aggrediti i suoi familiari: l'episodio in provincia di Torino https://gazzettadelsud.it/p=2203321 - facebook.com facebook

Quando nell'era dei 9 scudetti juventini Gervasoni & C. inventarono il VAR fatto in casa: alla buona, col telefono senza fili, ideale per annullare gol buoni e convalidare gol irregolari Quel che successe nel 2012 nell'indimenticabile Catania-Juventus 0-1 è nella x.com