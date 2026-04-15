Calcio serie C la classifica non dovrebbe essere stravolta Gaucci tiene il Grifo sulla corda
Nel campionato di Serie C, la classifica sembra destinata a rimanere stabile, anche se si registra un passaggio importante nella gestione del club. La società è passata da una liquidazione volontaria a una giudiziale, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni immediate sulla squadra e sul suo futuro. La situazione è sotto osservazione e non si prevedono variazioni sostanziali alla classifica attuale.
Dalla liquidazione volontaria a quella giudiziale. Un cambiamento che potrebbe significare molto, almeno per l'immediato.In estrema sintesi un creditore avrebbe presentato nella serata di ieri un'istanza di fallimento, che dovrebbe essere stata accolta. Questo rappresenta un passaggio importante.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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