Calcio serie C la classifica non dovrebbe essere stravolta Gaucci tiene il Grifo sulla corda

Nel campionato di Serie C, la classifica sembra destinata a rimanere stabile, anche se si registra un passaggio importante nella gestione del club. La società è passata da una liquidazione volontaria a una giudiziale, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni immediate sulla squadra e sul suo futuro. La situazione è sotto osservazione e non si prevedono variazioni sostanziali alla classifica attuale.