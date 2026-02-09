Bambini ostaggi delle società di calcio e genitori che pagano per farli giocare | cosa succede nel calcio giovanile

Filippo, un bambino di 12 anni, si allena da tempo con entusiasmo. Giocava come portiere per il club Universal Solaro, vicino a Milano. Ma ora la sua famiglia si trova nel bel mezzo di una situazione complicata, tra costi elevati e pressioni da parte delle società di calcio. Sono molti i genitori che si ritrovano a pagare cifre importanti pur di far giocare i figli, mentre i giovani sono spesso ostaggi di un sistema che sembra più interessato ai soldi che allo sport dei ragazzi.

Il caso di un 12enne a cui è stato negato - per ripicca - lo svincolo, nonostante le difficoltà familiari, racconta il sistema dietro ai vivai: "Più tesserati ci sono, più soldi entrano". Le famiglie pagano quote di iscrizione, kit per tute e divise. E soprattutto i premi di formazione, che spetterebbero alle società, "facendosi abbindolare da inesistenti prospettive di carriera". Come funziona il sistema Filippo, nome di fantasia, ha 12 anni e una passione per il calcio. È un portiere. O meglio, era. Fino a poco tempo fa giocava per la società Universal Solaro, un club di un comune alle porte di Milano che gravita con la prima squadra in Promozione.

Approfondimenti su Calcio Giovanile

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calcio Giovanile

