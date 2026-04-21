Roma-Ternana Femminile | scatta la vendita dei biglietti per il match Scudetto

Oggi, 21 aprile, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra la squadra femminile della Roma e la Ternana, che si giocherà durante la fase finale del campionato di Serie A Women. L'incontro si svolgerà a Roma e i tifosi possono acquistare i biglietti per assistere alla sfida. La gara rappresenta un appuntamento importante nella corsa al titolo del massimo campionato femminile.

La AS Roma ha dato il via oggi, 21 aprile, alla vendita dei biglietti per la sfida contro la Ternana Women, valida per la fase finale della Serie A Women. Il match, in programma giovedì 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane, rappresenta lo snodo cruciale per blindare il primato in classifica delle giallorosse. La squadra capitolina punta a sfruttare il turno casalingo per consolidare il distacco sulle inseguitrici in un weekend che vedrà impegnate tutte le big del campionato. La scelta della società di anticipare l’apertura dei botteghini risponde alla necessità di garantire il “sold out” in un impianto, il Tre Fontane, diventato fortino inespugnabile durante la stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Ternana Femminile: scatta la vendita dei biglietti per il match Scudetto Notizie correlate Juve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendodi Francesco SpagnoloJuve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia scaligera. Nazionale femminile vs Svezia, al via la vendita dei biglietti per la sfida allo stadio GranilloL'Italia scenderà in campo a Reggio Calabria martedì 3 marzo, fischio d'inizio alle ore 18. Contenuti di approfondimento Si parla di: Scheda squadra Parma Women. Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimontaDopo due pareggi consecutivi, la Roma Femminile torna alla vittoria in Serie A. Lo fa nella sfida più sentita, in rimonta, nel derby contro la. tuttomercatoweb.com Roma Femminile - Ternana Femminile Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com