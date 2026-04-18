Calcio a 5 serie B | ottavi di finale playoff Italservice ed Eta Beta al bivio

Oggi si disputano le gare di ritorno degli ottavi di finale dei playoff di serie B nel calcio a 5. Le formazioni di Pesaro e Fano, rispettivamente Italservice ed Eta Beta, si sfideranno per determinare chi proseguirà la corsa nella competizione. Le partite rappresentano un passaggio cruciale per le due squadre, che cercano di ottenere il passaggio del turno. Le sfide si preannunciano decisive per il prosieguo del torneo.

Si deciderà oggi il futuro ai playoff di Italservice ed Eta Beta. Pesaro e Fano scenderanno infatti in campo per il ritorno degli ottavi di finale dei playoff di serie B. L’Italservice alle 15, al Centro Sportivo Nicola Tebaldi di Recanati; l’Eta Beta alle 16, al Circolo Tennis Trave di Fano contro la Spes Poggio Fidoni. All’andata i pesaresi si imposero su Recanati per 3 a 2; l’Eta Beta pareggiò a Rieti 3 a 3. Oggi sia Italservice che Eta Beta avranno due risultati su tre a disposizione e in caso di passaggio del turno si scontreranno in gara doppia ai quarti. Il mister dell’Italservice Luigi Pagana ha già individuato i punti chiave della sfida a Recanati: "In casa siamo riusciti a costruire tante occasioni ma ci è mancata un po’ di precisione sottoporta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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