Calcio a 5 serie B | Eta Beta seconda Italservice quarta Le cugine ai playoff

Nell'ultima giornata del girone D di Serie B di calcio a 5, Eta Beta si piazza al secondo posto e Italservice si posiziona al quarto. Entrambe le squadre si qualificano per i playoff, con Eta Beta che conclude la stagione direttamente alle spalle della prima in classifica. La classifica finale definisce inoltre le posizioni di qualificazione e i possibili accoppiamenti per le fasi successive.

Eta Beta seconda e Italservice quarta. Sono questi i verdetti dell’ultima giornata del girone D di Serie B. Eta Beta sconfitta per 3 a 2 dalla Spes Poggio Fidoni, Italservice raggiunta in casa sul 2 a 2 dalla Leonessa Futsal. Nel primo turno dei playoff, in programma tra due settimane, l’Eta Beta sfiderà proprio la Spes Poggio Fidoni; l’Italservice se la vedrà con Recanati, già eliminata in Coppa Italia. Contro la Leonessa nel primo tempo i pesaresi hanno prodotto tante palle gol ma a colpire il palo sono stati gli ospiti. Nella ripresa gli uomini di mister Pagana sono partiti forte. Devastante il capocannoniere Antonio Jamicic. Prima un tiro sotto l’incrocio da fuori area, poi una potente conclusione ribadita in reta da Napoletano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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