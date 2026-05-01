Calci pugni a dormire su pavimenti allagati | 40 ore di crudeltà su quella nave Il racconto horror dei testimoni

Testimoni hanno descritto un periodo di circa 40 ore di violenze e privazioni su una nave, durante il quale alcune persone sono state costrette a dormire su pavimenti allagati e sono state sottoposte a calci e pugni. Le testimonianze riferiscono anche che i coinvolti sono stati privati di cibo e acqua, e che sono state riscontrate violenze fisiche ripetute.

Privati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti allagati e sottoposti, secondo le testimonianze, a violenze fisiche ripetute. È questo il quadro denunciato da un gruppo di attivisti coinvolti in un’operazione in mare che, nelle ultime ore, ha sollevato un’ondata di polemiche e interrogativi sul trattamento riservato ai civili in contesti ad alta tensione. Le accuse parlano di condizioni disumane e di una gestione coercitiva protratta per decine di ore, descritta dagli stessi protagonisti come “quaranta ore di crudeltà premeditata”. Leggi anche: L’esercito israeliano attacca la nuova flotilla. Navi abbordate, comunicazioni interrotte Il racconto degli attivisti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà su quella nave”. Il racconto horror dei testimoni Notizie correlate “Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà”: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della famePrivati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti “deliberatamente e continuamente allagati“. Leggi anche: Tre studenti picchiati a via Toledo da 10 ragazzi, il racconto di Sara: “Prese a calci e pugni in faccia” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Pontedera, senzatetto picchiato con calci e pugni da un gruppo di giovani. Flotilla, gli attivisti fermati: Pestaggi e crudeltà per 40 ore sulla nave israelianaPresi a pugni, a calci e trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena: gli attivisti della Global Sumud Flotilla sbarcati a Creta dopo esser stati intercettati in acque internazionali dalle ... msn.com Anche se si è stipati come sardine in aereo non si può prendere a calci e pugni il sedile davanti: la lite tra due passeggeri scatena un dibattito sul WebNervosismo, calci e spintoni su un aereo di linea per un sedile inclinato. La lite, avvenuta a bordo di un volo Air France, ha visto coinvolte una signora ed una giovane ragazza, di nome Ameera ... ilfattoquotidiano.it