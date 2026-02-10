Tre studenti picchiati a via Toledo da 10 ragazzi il racconto di Sara | Prese a calci e pugni in faccia

Tre studenti universitari sono stati attaccati domenica in via Toledo da un gruppo di dieci ragazzi. Sara, una delle vittime, racconta di essere stata presa a calci e pugni in faccia durante l’aggressione. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, che si sono dileguati subito dopo aver colpito i giovani. La scena ha suscitato sdegno tra i passanti e sui social, mentre le autorità promettono di fare luce sull’accaduto.

Tre studenti universitari aggrediti in via Toledo domenica. Il racconto di Sara, una delle vittime a Fanpage.it: "Mi chiedo il perché di tanta cattiveria gratuita".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su via Toledo Il racconto degli attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani: “Picchiati con violenza e accanimento” Ventenne va in escandescenza: agenti picchiati con calci e pugni Un giovane di 20 anni di origine tunisina ha reagito in modo violento durante un intervento delle forze dell'ordine, colpendo gli agenti con calci e pugni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su via Toledo Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Baby gang terrorizza gli studenti: quattordicenne pestato davanti a scuola; Picchiato dai genitori per i voti a scuola da anni, 15enne chiede aiuto all’IA: Non è una situazione normale; Cosa è successo a Torino durante il corteo per Askatasuna. Studenti fuorisede, a Torino bloccati dai lacrimogeni e picchiati(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Alcuni studenti sardi fuorisede, iscritti all'Università di Torino, raccontano di essere stati coinvolti negli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna, men ... gazzettadiparma.it Tre studenti hanno rappresentato l’istituto assistendo alla sfida di hockey femminile. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.