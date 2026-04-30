Il cielo era pieno di droni ci hanno tagliato i contatti Il racconto degli attivisti della Flotilla

Gli attivisti della Flotilla hanno riferito che il cielo era popolato da numerosi droni e che i contatti radio con le imbarcazioni sono stati interrotti. Alcune delle barche sono state raggiunte da navi, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla portata delle operazioni. La situazione rimane in attesa di ulteriori informazioni da parte dei partecipanti presenti sul campo.

Roma, 30 aprile 2026 – “Alcune delle barche sono state approcciate da navi, siamo in attesa di conoscere e comprendere l’entità della situazione. In cielo ci sono un sacco di droni, ci hanno fermato il Vhf (dispositivo di radiocomunicazione nautica, ndr ). Nel frattempo la situazione è tranquilla, stiamo bene qui sulla Holy Blue”. È il racconto in un video pubblicato ieri sera da Francesca Nardi una degli attivisti italiani a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, intercettata nella notte dalla Marina israeliana al largo di Creta. Delle 58 imbarcazioni, salpate nelle scorse settimane da Marsiglia, Barcellona e Siracusa, l'Idf ne ha intercettate 22.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Il cielo era pieno di droni, ci hanno tagliato i contatti”. Il racconto degli attivisti della Flotilla Notizie correlate Leggi anche: La Sumud Flotilla lancia una nuova missione per Gaza, in piazza a Roma anche Thunberg. Gli attivisti: “Per il governo siamo irresponsabili, ora ci trascina in guerra” Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiUna notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte...