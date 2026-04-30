Il cielo era pieno di droni ci hanno tagliato i contatti Il racconto degli attivisti della Flotilla

Da quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti della Flotilla hanno riferito che il cielo era popolato da numerosi droni e che i contatti radio con le imbarcazioni sono stati interrotti. Alcune delle barche sono state raggiunte da navi, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla portata delle operazioni. La situazione rimane in attesa di ulteriori informazioni da parte dei partecipanti presenti sul campo.

Roma, 30 aprile 2026 – “Alcune delle barche sono state approcciate da navi, siamo in attesa di conoscere e comprendere l’entità della situazione. In cielo ci sono un sacco di droni,  ci hanno fermato il Vhf (dispositivo di radiocomunicazione nautica, ndr ). Nel frattempo la situazione è tranquilla, stiamo bene qui sulla Holy Blue”. È il racconto in un video pubblicato ieri sera da Francesca Nardi  una degli attivisti italiani a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, intercettata nella notte dalla Marina israeliana al largo di Creta. Delle 58 imbarcazioni, salpate nelle scorse settimane da Marsiglia, Barcellona e Siracusa, l'Idf ne ha intercettate 22.🔗 Leggi su Quotidiano.net

il cielo era pieno di droni ci hanno tagliato i contatti il racconto degli attivisti della flotilla
© Quotidiano.net - “Il cielo era pieno di droni, ci hanno tagliato i contatti”. Il racconto degli attivisti della Flotilla

Notizie correlate

Leggi anche: La Sumud Flotilla lancia una nuova missione per Gaza, in piazza a Roma anche Thunberg. Gli attivisti: “Per il governo siamo irresponsabili, ora ci trascina in guerra”

Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiUna notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte...

Digita per trovare news e video correlati.