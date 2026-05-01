Calabria ponte di maggio | freddo improvviso chiude a Lorica

Nella giornata del primo maggio in Calabria si è verificato un calo improvviso delle temperature di circa 10 gradi, accompagnato da venti di Grecale. A Lorica, la stagione sciistica è stata chiusa a causa delle precipitazioni previste nelle zone collinari, che hanno reso impossibile proseguire le attività sulla neve. La situazione climatica ha portato a un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.

? Cosa sapere Calo termico di 10 gradi e venti di Grecale in Calabria per il 1° maggio.. Chiusura della stagione sciistica a Lorica legata alle precipitazioni previste nelle zone collinari.. Il ponte del 1° maggio in Calabria si prepara a un brusco cambiamento climatico con temperature che potrebbero crollare di ben 10°C rispetto ai giorni passati, mentre i venti freddi di Grecale e Bora iniziano a soffiare sulla penisola. Dopo una settimana caratterizzata da un caldo quasi estivo, con termometri che hanno sfiorato i 30 gradi, la regione affronta una fase di transizione meteorologica. Nelle prossime ore, il clima cambierà drasticamente a causa dell’arrivo di correnti fredde provenienti da nordest.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, ponte di maggio: freddo improvviso chiude a Lorica Notizie correlate Meteo, ponte del primo maggio a Reggio Calabria con un veloce fronte freddo poi tutto cambiaUna breve fase instabile interesserà la Calabria tra giovedì 30 aprile e le prime ore di venerdì, con piogge sparse soprattutto sui settori... Leggi anche: Ponte primo maggio, meteo: sole e freddo al mattino anche in Toscana Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 8 borghi stupendi da visitare per il ponte del 1 maggio, da nord a sud; Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date; Festa Medievale di Santa Severina, Calabria; Festival enogastronomici, sagre e fiere nel weekend del ponte del 1 maggio 2026. Primo Maggio tra sole e vento: pioggia sulla bassa CalabriaROMA Rovesci sparsi nelle prossime ore con raffiche di vento, ma il Ponte del Primo Maggio è salvo quasi ovunque. I venti freschi di Bora e Grecale, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorolog ... corrieredellacalabria.it Meteo, sarà un ponte dell'1 maggio bagnato? Le ultime tendenzeSarà un 1° maggio soleggiato o servirà l'ombrello? Ecco le ultime previsioni meteo in vista del lungo ponte primaverile. meteo.it In questo gruppo è presente qualcuno che ha fatto domanda in una delle sedi AVIS della Calabria ed è stato convocato per il 5 maggio di pomeriggio Se sì, mettete like oppure contattatemi!! - facebook.com facebook #Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Siderno - Calabria". @EURESJob @ItalyEures eurokomonline.eu/index.php/band… x.com