Meteo ponte del primo maggio a Reggio Calabria con un veloce fronte freddo poi tutto cambia

Tra giovedì 30 aprile e le prime ore di venerdì, una breve fase instabile interesserà la Calabria, portando piogge sparse soprattutto nelle zone centro-meridionali. Fino a quel momento, il ponte del primo maggio sarà caratterizzato da un veloce fronte freddo che influenzerà il tempo nella regione, ma successivamente le condizioni cambieranno.

Una breve fase instabile interesserà la Calabria tra giovedì 30 aprile e le prime ore di venerdì, con piogge sparse soprattutto sui settori centro-meridionali della regione. Si tratta degli effetti di un veloce fronte di aria fredda diretto verso i Balcani e la Grecia. I fenomeni saranno più.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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