In Lombardia, circa la metà dei pensionati riceve un reddito mensile inferiore a 1.000 euro, mentre il costo della vita continua ad aumentare. La situazione riguarda un numero consistente di persone che affrontano difficoltà economiche quotidiane, anche con una pensione considerata minima. La questione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per le condizioni di chi ha terminato il ciclo lavorativo.

Milano, 26 marzo 2026 – Pensioni povere, mentre il costo della vita cresce: in Lombardia, la metà delle pensioni vigenti è sotto i 1.000 euro. Il quadro che emerge dall’osservatorio Inps aggiornato al 2026, conferma il trend degli ultimi anni, con difficoltà crescenti soprattutto per le donne, che percepiscono in media la metà delle pensioni rispetto agli uomini. Su circa 3 milioni di pensionati, in regione 1,4 milioni percepisce un vitalizio che non supera i 1.000 euro. La maggior parte dei trattamenti sono quelli di vecchiaia (circa il 70%), con la quota più rilevante che riguarda i lavoratori dipendenti. L’importo medio mensile si attesa attorno ai 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, metà dei pensionati sull’orlo della povertà: meno di mille euro al mese

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