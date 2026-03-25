Da aprile 15mila pensionati dovranno restituire all' Inps fino a mille euro

A partire dal primo aprile, i pagamenti delle pensioni saranno effettuati, ma circa 15.000 pensionati riceveranno importi inferiori rispetto a marzo o dovranno restituire fino a mille euro all'Inps. La restituzione riguarda somme che devono essere restituite all’ente previdenziale, mentre alcune pensioni subiranno una riduzione. La situazione interessa un numero consistente di beneficiari, che si troveranno ad affrontare queste modifiche nel cedolino.

Da mercoledì 1° aprile partiranno i pagamenti delle pensioni, ma per molti beneficiari ci sarà una brutta "sorpresa" nel cedolino, tra somme da restituire all'Inps e importi ridotti rispetto al mese di marzo. Purtroppo non si tratta di uno scherzo, ma il risultato di un'irregolarità rilevata nei pagamenti dello scorso anno. Magra consolazione: con il pagamento a metà settimana, non ci saranno ritardi o slittamenti nell'erogazione degli assegni pensionistici. Perché l'assegno di aprile potrebbe essere inferiore a quello di marzo per alcuni pensionati? Sono diversi i fattori che possono influire sull'importo, come le rate delle addizionali regionali e comunali Irpef, che verranno spalmate mensilmente fino a novembre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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