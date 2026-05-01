La regione si trova di fronte a sfide legate a una crisi sociale diffusa e a un alto livello di lavoro nero, che contribuiscono a un declino strutturale già da diversi anni. Le condizioni attuali coinvolgono molte comunità e influenzano il mercato del lavoro, con ripercussioni sui servizi pubblici e sulla coesione sociale. La situazione richiede interventi concreti per invertire questa tendenza e rilanciare lo sviluppo locale.

La Calabria si trova oggi a un bivio dove il destino di intere generazioni si gioca sulla capacità di trasformare un declino strutturale in una nuova opportunità di riscatto. In un momento in cui le fragilità sociali sembrano farsi più profonde, comprendere le radici di questo stallo diventa un imperativo morale prima ancora che politico. Il tessuto della regione appare infatti lacerato da un intreccio complesso tra privazioni economiche, ombre che soffocano il mercato del lavoro e un sistema di servizi che fatica a garantire i diritti fondamentali. Esaminare queste ferite significa guardare in faccia la realtà di un territorio che lotta per non restare ai margini del progresso, cercando di ricostruire quel legame tra dignità del lavoro e sviluppo che sembra essersi spezzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria al bivio: tra crisi sociale, lavoro nero e declino strutturale

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