La Sardegna si trova oggi a dover affrontare una crescente crisi occupazionale e un progressivo calo della popolazione. Negli ultimi anni, il numero di occupati è diminuito e molte aree dell’isola registrano un aumento delle persone che decidono di lasciare la regione. La perdita di residenti e le difficoltà nel mercato del lavoro rappresentano questioni che coinvolgono istituzioni e comunità locali, evidenziando una situazione di difficoltà che si protrae nel tempo.

La Sardegna si trova oggi di fronte a un bivio silenzioso ma inesorabile, dove il destino di un intero popolo sembra scivolare verso un lento e inesorabile declino. Non si tratta più di una semplice stagione di difficoltà, bensì di una ferita strutturale che mette in discussione la tenuta stessa del tessuto sociale e della memoria storica dell’isola. Il futuro della regione si gioca sulla capacità di rispondere alla fuga dei giovani, alla fragilità delle infrastrutture e all’efficacia di una gestione economica che fatica a radicarsi nel territorio. Comprendere questa crisi significa guardare con occhio critico alle contraddizioni tra le risorse naturali e la realtà di un sistema che fatica a rigenerarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna al bivio: tra crisi occupazionale e declino demografico

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