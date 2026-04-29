L'Abruzzo si trova in una fase di cambiamento, con problemi legati alla crisi economica e ai servizi pubblici che mostrano segni di difficoltà. La regione sta affrontando sfide legate alla tenuta del mercato del lavoro e alla gestione delle infrastrutture. La situazione attuale richiede interventi concreti per affrontare le criticità che coinvolgono sia il settore economico che quello sociale.

L’Abruzzo si trova oggi di fronte a un bivio che non ammette più l’inerzia del passato. Quello che un tempo era un equilibrio tra sviluppo e territorio sta scivolando verso una fragilità strutturale che minaccia le fondamenta stesse della regione. La necessità di un confronto onesto emerge con urgenza, mentre le carenze nei collegamenti e nei servizi essenziali iniziano a pesare sul quotidiano dei cittadini. Il destino del tessuto produttivo e la tenuta stessa della popolazione si intrecciano ormai indissolubilmente con la capacità di governare le risorse vitali del territorio. Comprendere queste dinamiche significa guardare in faccia le crepe che segnano il futuro di un intero sistema sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo al bivio: tra crisi strutturale, lavoro e servizi in affanno

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