Cagliari si blocca per Sant’Efisio | mappa dei divieti e sosta vietata

A Cagliari, la viabilità e la sosta sono interrotte dal 30 aprile in occasione della festa di Sant’Efisio. Le autorità comunali hanno emesso ordinanze che vietano la circolazione e la fermata nel centro storico e nelle aree limitrofe, prevedendo anche rimozioni forzate di veicoli in determinate zone. La misura riguarda sia le strade principali sia alcune vie interne, per consentire lo svolgimento della processione e degli eventi correlati.

? Cosa sapere Cagliari blocca viabilità e sosta dal 30 aprile per la festa di Sant’Efisio.. Le ordinanze comunali impongono divieti e rimozioni forzate nel centro storico e zone limitrofe.. Dal 30 aprile al 4 maggio 2026, il Comune di Cagliari applicherà restrizioni radicali alla viabilità e alla sosta per permettere lo svolgimento della 370esima edizione della Festa di Sant’Efisio, con blocchi stradali che interesseranno il centro storico già dal primo pomeriggio del 30 aprile. L’organizzazione della manifestazione ha definito un piano logistico complesso, formalizzato attraverso le ordinanze dirigenziali n. 1172 e 1179 emesse il 24 aprile 2026 dal Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari si blocca per Sant’Efisio: mappa dei divieti e sosta vietata Notizie correlate Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre autobus con studenti a bordo Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre bus con studenti a bordo Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sant’Efisio, i buoi e l’attesa: Pensiamo al lavoro dei proprietari e delle restauratrici. Cagliari, cambiano la circolazione stradale e la sosta per Sant’Efisio: tutto ciò che bisogna sapereCagliari, cambiano la circolazione stradale e la sosta per Sant'Efisio: tutto ciò che bisogna sapere - Sant'Efisio 2026 - sardiniapost ... sardiniapost.it Perché Cagliari si ferma per Sant’Efisio: dall’epidemia di peste nel Seicento, storia di un voto che dura da quasi quattro secoliPerché Cagliari si ferma per Sant’Efisio: dall'epidemia di peste nel Seicento, storia di un voto che dura da quasi quattro secoli - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it