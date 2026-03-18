Strada chiusa per caduta massi | accessi ridotti a San Pellegrino

Una strada di San Pellegrino è stata chiusa a causa di una caduta di massi, causando la riduzione degli accessi alla zona. La strada è interdetta al traffico per motivi di sicurezza e i residenti devono trovare percorsi alternativi per spostarsi. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. Gli operatori sono al lavoro per rimuovere i detriti e riaprire il passaggio.

San Pellegrino (Bergamo), 18 marzo 2026 – Nuovi disagi per gli abitanti di San Pellegrino per una caduta di massi l ungo il tratto di strada compreso tra il ponte che porta alla variante in galleria e l’ex Pracastello, in via Bernardo Tasso, una porzione di territorio conosciuta da tempo per la sua fragilità geologica. La frana ha costretto il Comune a c hiudere immediatamente la carreggiata a veicoli, pedoni e ciclisti: l’accesso a San Pellegrino per il momento può avvenire solo da sud, dalla strada comunale in via De’ Medici, tramite la rotatoria (o lo svincolo) nei pressi della Sanpellegrino, in località Pregalleno-Ruspino. “Già in passato qui, era il 1963 – spiega il vicesindaco Vittorio Milesi – una persona fu travolta e uccisa da un masso caduto dal versante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strada chiusa per caduta massi: accessi ridotti a San Pellegrino Articoli correlati Leggi anche: Caduta massi dal versante sul tratto di Bagnara, la Strada Statale 18 resta chiusa al traffico Caduta massi sulla provinciale Ternana, strada riaperta a senso unico alternato: l’ordinanzaIl servizio viabilità della Provincia di Terni ha emesso oggi, 7 febbraio, una nuova ordinanza riguardante la strada provinciale 79 Ternana dove ieri... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Pellegrino Temi più discussi: Cade un masso in via Tasso, chiusa la strada per San Giovanni Bianco; Strada chiusa a San Pellegrino, lavori lunghi e costosi: ora si attende Regione; Sopralluogo a San Pellegrino: lavori costosi, tempi lunghi per la sistemazione; San Pellegrino, grosso masso caduto in strada: chiusa via Tasso. Cade un masso in via Tasso, chiusa la strada per San Giovanni BiancoNel pomeriggio di lunedì 16 marzo è franata la parete rocciosa in località Pracastello: sulla comunale divieto di transito a tempo indeterminato ... bergamonews.it San Pellegrino: cade un masso a Pracastello, chiusa la strada per San Giovanni BiancoFrana ancora la parete rocciosa di Pracastello a San Pellegrino. Intorno alle 15 un masso è precipitato sulla strada, per fortuna senza colpire nessuno. Il Comune ha subito emesso un divieto di transi ... bergamo.corriere.it Sopralluogo a San Pellegrino: lavori costosi, tempi lunghi per la sistemazione - facebook.com facebook