Il tennista Cadenasso si prepara a partecipare alle qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia grazie a una wild card. La sua presenza a Roma rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l'obiettivo di affrontare giocatori come Nadal e Fognini. La partecipazione alle qualificazioni si svolge nei prossimi giorni e offre all’atleta l’opportunità di qualificarsi per il torneo principale.

? Cosa sapere Il tennista Cadenasso disputerà le qualificazioni agli Internazionali BNL d'Italia grazie a una wild card.. Il giocatore numero 189 al mondo arriva a Roma dopo il Challenger 175 di Cagliari.. Il ventunenne Cadenasso punta ai quarti di finale del Sardegna Open a Cagliari, dove il numero 189 del ranking mondiale sta disputando il Challenger 175 in un momento di forte crescita professionale. La prestazione del tennista genovese al Tennis Club Cagliari apre la strada a un impegno imminente di alto livello. La prossima settimana, infatti, il giocatore disputerà le qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia grazie all’assegnazione di una wild card.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadenasso vola a Roma: wild card e sogni tra Nadal e Fognini

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