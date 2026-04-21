Al torneo Masters 1000 di Roma, Mattia Bellucci entra nel tabellone principale grazie a una wild card. Il giocatore di 25 anni, mancino e originario di Busto Arsizio, si presenta con una posizione di rilievo tra i partecipanti. La sua presenza nel torneo è ora ufficiale, senza bisogno di ricevere ulteriori inviti o qualificazioni. Bellucci si unisce così ai altri tennisti che si contendono il titolo sul campo romano.

Entra dalla porta principale Mattia Bellucci, nel Masters 1000 di Roma. Il 25enne mancino di Busto Arsizio, rimasto fuori per una sola posizione dal tabellone degli Internazionali d’Italia al via fra due settimane, non ha avuto bisogno della wild card concessagli in origine dagli organizzatori per partecipare al torneo capitolino, grazie al ritiro del francese Arthur Cazaux che ha liberato un posto a favore del mancino di stanza al Quanta Club di Milano. Bellucci è atteso da un periodo particolarmente intenso sul rosso: dopo la semifinale nel challenger di Monza e l’eliminazione all’esordio nel challenger portoghese di Oeiras delle scorse settimane, scenderà in campo da domani nel Masters 1000 di Madrid, dove è opposto al primo turno al bosniaco Damir Dzumhur, n°84 Atp.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellucci in tabellone a Roma. La wild card non serve più

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