Incendio sopra Laveno Mombello focolai nella notte | oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiamme
Nella notte si sono sviluppati diversi focolai di incendio nei boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese. Le fiamme hanno interessato un’area superiore a dieci ettari di vegetazione, causando l’intervento dei vigili del fuoco. Attualmente, le squadre sono riuscite a mettere l’incendio sotto controllo, evitando che si estendesse ulteriormente. Sul posto sono presenti le forze di soccorso e le autorità locali.
Laveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo. Restano attivi alcuni focolai nella parte sommitale della montagna verso i Pizzoni che erano ben visibili nella notte. I focolai, specifica il Comune, si trovano lontani dall’abitato e dalla frazione di Casere. Le operazioni di spegnimento sono proseguite in maniera intensa per tutta la serata di domenica, giorno di Pasqua, e parte della notte, con un impegno massiccio di uomini e mezzi. Intorno alle 3 le squadre della Protezione Civile hanno fatto rientro, mentre sono rimasti operativi sul posto i Vigili del Fuoco e alcune squadre AIB per il presidio e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incendio a Corte Franca, divorati dalle fiamme oltre 5200 metri quadri di boscoCorte Franca (Brescia), 30 marzo 2026 – Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio è divampato nei boschi di Corte Franca,...
Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile.
Temi più discussi: Laveno Mombello, incendio sul Lago Maggiore: arrivano i canadair. Case evacuate, fiamme sotto controllo; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno Mombello; L’incendio di Laveno Mombello divora due ettari di bosco; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno: la colonna di fumo si vede anche dal Verbano.
L’incendio di Laveno Mombello divora due ettari di boscoLe fiamme si sono accese nel pomeriggio di sabato 4 aprile in località Monteggia, sui monti affacciati sulla cittadina del Lago Maggiore. In azione anche l'elicottero antincendio ... varesenews.it
Laveno Mombello, incendio sul Lago Maggiore: arrivano i canadair. Case evacuate, fiamme sotto controlloLe fiamme si sono sviluppate sabato pomeriggio sulle alture di «Monteggia» favorite anche da vento e dalla vegetazione secca. Decine di volontari al lavoro, oltre a numerose squadre e mezzi dei vigili ... milano.corriere.it
Incendio a Laveno Mombello: focolai ancora attivi nella zona montana. #cronaca facebook
Incendio sulle alture attorno a Laveno Mombello, in azione anche Canadair. Al momento situazione è sotto controllo, ieri sera fiamme vicino ad alcune case #ANSA x.com