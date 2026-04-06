Nella notte si sono sviluppati diversi focolai di incendio nei boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese. Le fiamme hanno interessato un’area superiore a dieci ettari di vegetazione, causando l’intervento dei vigili del fuoco. Attualmente, le squadre sono riuscite a mettere l’incendio sotto controllo, evitando che si estendesse ulteriormente. Sul posto sono presenti le forze di soccorso e le autorità locali.

Laveno Mombello (Varese), 6 aprile 2026 – L’incendio che ha colpito i boschi sopra Laveno Mombello, in provincia di Varese, è sotto controllo. Restano attivi alcuni focolai nella parte sommitale della montagna verso i Pizzoni che erano ben visibili nella notte. I focolai, specifica il Comune, si trovano lontani dall’abitato e dalla frazione di Casere. Le operazioni di spegnimento sono proseguite in maniera intensa per tutta la serata di domenica, giorno di Pasqua, e parte della notte, con un impegno massiccio di uomini e mezzi. Intorno alle 3 le squadre della Protezione Civile hanno fatto rientro, mentre sono rimasti operativi sul posto i Vigili del Fuoco e alcune squadre AIB per il presidio e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio sopra Laveno Mombello, focolai nella notte: oltre 10 ettari di bosco divorati dalle fiamme

Incendio a Corte Franca, divorati dalle fiamme oltre 5200 metri quadri di boscoCorte Franca (Brescia), 30 marzo 2026 – Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio è divampato nei boschi di Corte Franca,...

Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile.

Temi più discussi: Laveno Mombello, incendio sul Lago Maggiore: arrivano i canadair. Case evacuate, fiamme sotto controllo; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno Mombello; L’incendio di Laveno Mombello divora due ettari di bosco; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno: la colonna di fumo si vede anche dal Verbano.

L’incendio di Laveno Mombello divora due ettari di boscoLe fiamme si sono accese nel pomeriggio di sabato 4 aprile in località Monteggia, sui monti affacciati sulla cittadina del Lago Maggiore. In azione anche l'elicottero antincendio ... varesenews.it

Laveno Mombello, incendio sul Lago Maggiore: arrivano i canadair. Case evacuate, fiamme sotto controlloLe fiamme si sono sviluppate sabato pomeriggio sulle alture di «Monteggia» favorite anche da vento e dalla vegetazione secca. Decine di volontari al lavoro, oltre a numerose squadre e mezzi dei vigili ... milano.corriere.it

Incendio a Laveno Mombello: focolai ancora attivi nella zona montana. #cronaca facebook

Incendio sulle alture attorno a Laveno Mombello, in azione anche Canadair. Al momento situazione è sotto controllo, ieri sera fiamme vicino ad alcune case #ANSA x.com