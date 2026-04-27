Incidenti | cade da cavallo in zona impervia grave 49enne

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in una zona impervia nella località Pratalino, nel comune di Bibbiena. L’uomo è caduto da cavallo durante un’escursione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e trasferire il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Intervento di emergenza nel pomeriggio di ieri in località Pratalino, nel comune di Bibbiena ( Arezzo), dove un uomo di 49 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da cavallo in una zona impervia. L'allarme è stato lanciato alle ore 17:45 al 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi, con l'invio dell 'ambulanza infermierizzata di Bibbiena, dell'elisoccorso Pegaso 2, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast). Le operazioni di recupero si sono rese particolarmente complesse a causa della morfologia del terreno. Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato recuperato e trasportato tramite elicottero all'ospedale Careggi di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidenti: cade da cavallo in zona impervia, grave 49enne TRAGEDIA ALLA PROCESSIONE DEL SANTO: DISARCIONATO DAL CAVALLO MUORE A 25 ANNI - NUORO Notizie correlate Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia: soccorsa con l’elicottero a NessoIntervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso di Milano. Leggi anche: Cade in zona impervia dopo un probabile malore: trovato morto nei boschi di Montevecchia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cade da cavallo in mezzo al bosco: 49enne ferito; Cade da cavallo in zona impervia, ferito trasferito a Careggi; Turista cade da cavallo, elitrasportata d’urgenza al Civile; Bibbiena, esce a cavallo e cade: ferito un uomo di 49 anni. Incidenti: cade da cavallo in zona impervia, grave 49enneSul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi, con l'invio dell'ambulanza infermierizzata di Bibbiena, dell'elisoccorso Pegaso 2 ... lanazione.it Cavalli sulla Statale 36, schianto in galleria a Monza: un animale muore, tre feriti e traffico in tiltResta ora da chiarire come i cavalli siano riusciti a raggiungere la carreggiata della Statale 36, una delle principali vie di collegamento della Brianza. mbnews.it #Cronaca Costiera Amalfitana, domenica tra traffico e incidenti: soccorsi sul Sentiero degli Dei, ferito con motosega a Minori e scontro a Tordigliano - facebook.com facebook Il figlio di Liliana Segre dopo gli incidenti del 25 aprile: «Non so se terremo la tessera dell'Anpi» x.com