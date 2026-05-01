Cadavere di un 68enne rinvenuto in un negozio di Carbonara L' uomo era scomparso da giorni

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno di un negozio nel quartiere Carbonara a Bari. L’uomo era scomparso da alcuni giorni e il suo corpo è stato scoperto dalle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Il corpo senza vita di un 68enne è stato rinvenuto in un esercizio commerciale del quartiere Carbonara a Bari. I familiari, nei giorni scorsi, avevano denunciato la scomparsa dell'uomo.Le indagini della Procura di BariSul posto sono giunti i carabinieri che, dopo alcune ricerche, hanno rinvenuto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo, era scomparso dal 23 gennaioSARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Leggi anche: Rinvenuto il cadavere di un uomo lungo la ferrovia Pescara-Ancona Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sesso e soldi in cambio di certificati e documenti: 119 indagati a Napoli; Si ferisce a una gamba con una motosega e muore dissanguato a Bussero: la vittima è Luciano Bertoli; Non risponde agli amici, lo trovano morto nella sua casa a Borgo Rancia. Carbonara (Bari), cadavere rinvenuto in un negozioSi trovava all'interno di un negozio di Carbonara (Bari) il cadavere di un italiano di 68anni, di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. Si apprende che i gestori del negozio sono di ... rainews.it Non risponde agli amici, lo trovano morto nella sua casa a Borgo RanciaSi indaga per chiarire le cause del decesso di un uomo trovato senza vita nella sua abitazione. L'allarme lanciato dagli amici ... notizie.it Ha inquadrato il cadavere del fratello con lo smartphone e ha avviato una videochiamata verso casa, in Bangladesh, per mostrare a tutti di averlo ucciso. Siamo a Tricase, in via Luigi Cadorna. A terra c’è il corpo di Shekh Md Noyan, 28 anni, ucciso con una so - facebook.com facebook Ritrovato il cadavere di Elisa Giugno, la 22enne scomparsa da una settimana: interrogato e perquisito l'amico 23enne. Il corpo in una scarpata, la testimonianza di una donna che avrebbe visto un uomo accovacciato nel punto del ritrovamento lungo la statale x.com