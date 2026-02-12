Rinvenuto il cadavere di un uomo lungo la ferrovia Pescara-Ancona

Una tragedia lungo la ferrovia tra Pescara e Ancona. La scorsa notte, un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto sui binari in territorio di Altidona, nelle Marche. I soccorsi sono intervenuti, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Tragedia sui binari lungo la ferrovia Pescara-Ancona.Come riporta l'Ansa, il cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato rinvenuto nelle Marche la scorsa notte al chilometro 268, in territorio comunale di Altidona (Fermo). L'uomo sarebbe stato investito da un convoglio in transito: resta da chiarire se la se la morte sia scaturita da un gesto volontario o da un incidente. Sull'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. L'allarme è scattato alle ore 2.40 e subito le Ferrovie hanno disposto il blocco del traffico ferroviario sulla linea Ancona-Pescara, nello specifico nel tratto tra Porto San Giorgio (Fermo) e Pedaso (Fermo).🔗 Leggi su Ilpescara.it

