Sarnano choc durante l' escursione | gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo era scomparso dal 23 gennaio

Durante un'escursione a Sarnano, gli alpinisti hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo scomparso dal 23 gennaio. I carabinieri sono sul posto e stanno verificando cosa sia successo.

SARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area. L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, e il Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo, era scomparso dal 23 gennaio Approfondimenti su Sarnano Alpinisti Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo Durante un'escursione a Sarnano, un gruppo di alpinisti si imbatte in un cadavere. Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggio È stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sarnano Alpinisti Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomoSARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco ... corriereadriatico.it TUTTI IN MASCHERA: il 17 febbraio torna la Festa di Carnevale a Sarnano! Genitori, bambini, nonni e creativi...siete pronti per sfoggiare i vostri costumi Alle ore 15, da via B. Costa, partirà la sfilata con cui tutti insieme raggiungeremo il Palazzetto dello S facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.