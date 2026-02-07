Sarnano choc durante l' escursione | gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo era scomparso dal 23 gennaio

Da corriereadriatico.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione a Sarnano, gli alpinisti hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo scomparso dal 23 gennaio. I carabinieri sono sul posto e stanno verificando cosa sia successo.

SARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area. L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, e il Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

sarnano choc durante l escursione gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo era scomparso dal 23 gennaio

© Corriereadriatico.it - Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo, era scomparso dal 23 gennaio

Approfondimenti su Sarnano Alpinisti

Sarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo

Durante un'escursione a Sarnano, un gruppo di alpinisti si imbatte in un cadavere.

Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggio

È stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sarnano Alpinisti

sarnano choc durante lSarnano, choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomoSARNANO - Choc durante l'escursione: gli alpinisti trovano il cadavere di un uomo. Indagini da parte dei carabinieri per capire i controni della vicenda. I i Vigili del fuoco ... corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.