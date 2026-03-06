Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, scatenando una crisi geopolitica che coinvolge anche Cina e Russia. L’evento ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici e sugli equilibri internazionali, portando a una fase di tensione crescente tra le potenze coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione mentre si sviluppano le reazioni e le conseguenze di questa escalation.

L’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran ha aperto una delle crisi geopolitiche più delicate degli ultimi anni, con effetti immediati sui mercati energetici e sugli equilibri internazionali. Dietro l’operazione militare decisa dal presidente americano Donald Trump non c’è soltanto la questione nucleare iraniana: la crisi si inserisce in un quadro più ampio di competizione strategica tra grandi potenze, che coinvolge anche Cina e Russia.Secondo indiscrezioni riportate da CNN, Pechino potrebbe essere pronta a fornire all’Iran assistenza finanziaria, componenti e pezzi di ricambio per missili, mentre Mosca avrebbe iniziato a condividere informazioni di intelligence sui movimenti delle forze americane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra con l’Iran, lo scontro tra potenze dietro l’attacco di Trump: il ruolo di Cina e Russia

