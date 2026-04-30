Iran Cacciari | Trump può fare patto con Cina e Russia
Il filosofo e giornalista italiano ha commentato le recenti manovre dell'ex presidente americano, suggerendo che possano trovare accordi con Cina e Russia. Ha inoltre espresso perplessità riguardo le azioni dell'Europa in questa fase di tensione internazionale. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a essere al centro dell’attenzione, mentre le strategie delle diverse nazioni si susseguono senza apparenti convergenze.
(Adnkronos) – "Le mosse di Trump si possono capire. Non capisco cosa fa l'Europa". Massimo Cacciari analizza la crisi legata alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, dice Cacciari a Piazzapulita su La7, non può puntare ad una vittoria piena. "Può arrivare ad un patto più o meno sotterraneo mediato da Cina e. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa
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