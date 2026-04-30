Iran Cacciari | Trump può fare patto con Cina e Russia

Il filosofo e giornalista italiano ha commentato le recenti manovre dell'ex presidente americano, suggerendo che possano trovare accordi con Cina e Russia. Ha inoltre espresso perplessità riguardo le azioni dell'Europa in questa fase di tensione internazionale. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua a essere al centro dell’attenzione, mentre le strategie delle diverse nazioni si susseguono senza apparenti convergenze.