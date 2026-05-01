C'è qualcosa di inatteso e quasi romanzesco nella figura di un conservatore che ha deciso di disarmare le etichette. La vicenda riguarda un individuo che, in un gesto deciso, ha preso provvedimenti contro le etichette che distinguono prodotti e categorie, modificando così un elemento fondamentale delle pratiche commerciali e di marketing. La storia si dipana attraverso azioni che hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori del settore.

(Adnkronos) – C’è qualcosa di profondamente inatteso – e quasi romanzesco – nella figura dello scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco, successore di Roberto Cicutto alla guida della Biennale di Venezia, con nomina diretta di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura sotto la premier Giorgia Meloni. Dove molti si aspettavano un intellettuale organico alla destra italiana, pronto a imprimere un segno ideologico alla Biennale, si è invece rivelato un direttore imprevedibile, eccentrico, difficilmente classificabile. In una parola: libero. Il ritratto che ne traccia Lila Azam Zanganeh – scrittrice e intellettuale cosmopolita, nata a Parigi da genitori iraniani, formatasi all’École Normale Supérieure e poi docente ad Harvard, oggi residente a New York – restituisce proprio questa qualità sfuggente.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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