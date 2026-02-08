il partito conservatore bhumjaithai ha vinto le elezioni in thailandia

Il partito conservatore Bhumjaithai ha ottenuto la vittoria alle elezioni in Thailandia. Il primo ministro uscente, Anutin Charnvirakul, ha fatto campagna puntando sul nazionalismo e ha ricevuto il sostegno di monarchia ed esercito. La vittoria rafforza la sua posizione e lascia presagire una gestione stabile nei prossimi mesi.

È quello del primo ministro uscente Anutin Charnvirakul, che ha puntato sul nazionalismo e ha il sostegno di monarchia ed esercito Il partito del primo ministro uscente ha vinto le elezioni in Thailandia. I risultati non sono ancora definitivi, ma piuttosto consolidati, e il partito conservatore e nazionalista Bhumjaithai di Anutin Charnvirakul avrà la maggioranza relativa dei seggi. La vittoria è piuttosto larga ed è una sorpresa: i sondaggi indicavano il Partito del Popolo, progressista e riformista, come favorito, anche se si riteneva difficile che avrebbe potuto formare un governo. In Thailandia infatti l’establishment formato principalmente da monarchia ed esercito è quasi sempre riuscito ad evitare che prendessero il potere partiti riformatori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

