Sedicenne accoltellato il riconoscimento per il poliziotto che ha disarmato l’aggressore di 14 anni

Da latinatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fondi si è svolto un nuovo incontro in merito alla vicenda avvenuta sabato scorso nel centro cittadino, quando un sedicenne è stato accoltellato da un minorenne di 14 anni. Durante l’episodio, un poliziotto ha disarmato l’aggressore e ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per il suo intervento. La vicenda ha coinvolto due adolescenti e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in aree pubbliche.

A consegnarlo al sovrintendente capo Massimiliano Altobelli il sindaco di Fondi dopo l'episodio di violenza di sabato in piazza De Gasperi C’è stato un nuovo incontro a Fondi per affrontare il caso della violenta aggressione di sabato era in centro che ha visto protagonisti, come vittima e aggressore, due adolescenti. Tutto è accaduto in piazza De Gasperi dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato, ferito con un fendente all’addome da un 14enne che è stato subito arrestato. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità, avvenuto sotto gli occhi di quanti in quello che doveva essere un normale sabato sera si sono trovati davanti a una scena agghiacciante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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