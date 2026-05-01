In un articolo, si affronta la relazione tra un noto scrittore e la Biennale, evidenziando come le sue critiche siano rivolte a chi ancora pensa con la propria testa. L’autore sostiene che, nonostante le percezioni di caos e confusione, ci siano ancora punti di riferimento solidi, tra cui un quotidiano di riferimento. La discussione si concentra su come le opinioni personali possano essere percepite come attacchi o divergenze nel mondo culturale e artistico.

Non è vero che la nostra epoca confusa non offra più punti di riferimento. Uno, superaffidabile, c’è: Repubblica. Quando l’ex giornale della ex sinistra si butta di qua, tu sai con assoluta certezza che bisogna andare di là. Succede anche con le polemiche intorno a Pietrangelo Buttafuoco, dal 26 ottobre del 2023 presidente della Fondazione La Biennale di Venezia per nomina ministeriale. Dalla suddetta Repubblica, Buttafuoco viene coperto di critiche e ironie di bassa lega per aver invitato la Russia nel novero delle “partecipazioni nazionali” alla Biennale Arte. Scontentando, pensa un po’, “Commissione europea, Europarlamento, lo stesso governo italiano che lo ha insediato”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Buttafuoco e la Biennale: come dare addosso a uno che pensa ancora con la propria testa

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