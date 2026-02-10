L’IA rischia di trasformare le aziende in fabbriche di burnout Una ricerca svela come cambierà il mondo del lavoro

L’intelligenza artificiale potrebbe portare le aziende a un aumento dei casi di burnout tra i dipendenti. Una ricerca pubblicata su Harvard Business Review avverte che, invece di alleggerire il carico di lavoro, la tecnologia rischia di creare ambienti lavorativi più stressanti. I dati mostrano come molte imprese si stiano trasformando in “fabbriche di burnout”, contraddicendo il mito che l’IA possa liberare le persone e renderle più libere di gestire il proprio tempo.

