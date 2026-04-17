Psoriasi | l’emergenza silenziosa che travolge lavoro e famiglia

In Italia, più di un milione e mezzo di persone convivono con la psoriasi, una malattia della pelle che influisce non solo sull’aspetto estetico ma anche sulla vita quotidiana. La condizione può causare disagio e limitazioni nelle attività lavorative e nelle relazioni familiari, influenzando la qualità della vita di chi ne è affetto. La diffusione di questa patologia si traduce in un impatto significativo su diversi aspetti della quotidianità.

Oltre un milione e mezzo di cittadini italiani affrontano quotidianamente le sfide poste dalla psoriasi, una patologia dermatologica che trascende la manifestazione cutanea per colpire profondamente l’equilibrio personale e lavorativo. I dati epidemiologici più recenti delineano un quadro dove il 70% dei malati deve gestire complicazioni nei legami familiari e il 68% segnala ripercussioni dirette nel proprio ambiente professionale. L’impatto sistemico oltre la superficie cutanea. La natura della patologia non è limitata all’infiammazione esterna, ma si configura come una condizione sistemica capace di innescare altre problematiche mediche serie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Psoriasi: l’emergenza silenziosa che travolge lavoro e famiglia Notizie correlate L’emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centroL’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva (foto), rompe gli indugi e interviene sulla carenza di medici di base in città. Un’emergenza silenziosa tre le nuove generazioniDai 13 ai 25 anni il cervello non è ancora completamente formato, perché deve acquisire la struttura adulta, cioè la corteccia prefrontale.