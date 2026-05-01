Buoncristiani | Sviluppo del territorio mantenendo i conti protetti

Il Comune ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2025, che si chiude con un risultato di circa 44,7 milioni di euro. La parte disponibile ammonta a oltre 1,3 milioni di euro, confermando la capacità operativa dell’ente e la conformità ai vincoli di finanza pubblica. La gestione si è mantenuta in equilibrio, garantendo lo sviluppo del territorio senza compromettere i conti pubblici.

Approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2025. Con un risultato di amministrazione complessivo di circa 44,7 milioni di euro e una parte disponibile di oltre 1,3 milioni, il Comune conferma la sua piena capacità operativa e il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica. Sono stati accantonati oltre 24,8 milioni di euro nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (87,73%, ben oltre il limite di legge) e create riserve specifiche per i rischi futuri, tra cui un fondo da 400.000 euro per fronteggiare i rincari energetici e 880.000 euro per il contenzioso. Sul fronte delle entrate, spicca il dato della Tari, in diminuzione di 80.000 euro, a testimonianza di una gestione efficiente che riduce il peso fiscale sui cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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