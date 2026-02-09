Stadio Maradona Manfredi | Disponibile al dialogo col Napoli vincente e che sta mantenendo i conti in ordine

Gaetano Manfredi si è espresso sulla riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli, sottolineando che è aperto al dialogo con il club. Il sindaco ha confermato la disponibilità a confrontarsi con il Napoli, a patto che si rispettino le regole e si mantengano i conti in ordine. La questione riguarda anche gli investimenti e i lavori di miglioramento dell’impianto, che proseguono senza intoppi.

Gaetano Manfredi ha rilasciato un commento sui lavori di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli. Attraverso un post su Facebook, il sindaco di Napoli scrive: " Il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona prende forma. Le immagini mostrano alcune delle soluzioni allo stadio: un impianto più moderno, con tribune più vicine al campo, il recupero degli spazi oggi inutilizzati, il miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico. L'obiettivo è rendere lo stadio più funzionale, più accogliente e all'altezza dei grandi eventi internazionali, valorizzando allo stesso tempo un luogo che rappresenta una parte importante della storia e dell'identità della nostra città.

