Muretti a secco Prc Cortona | Vanno protetti fanno parte del nostro territorio

Il PRC di Cortona ha sottolineato che i muretti a secco sono a rischio di deterioramento a causa delle intense piogge recenti. La causa principale risiede nelle condizioni meteorologiche estreme che indeboliscono questi muri storici, fondamentali per il paesaggio locale. Molti di questi manufatti, che proteggono le coltivazioni e conservano l’equilibrio del territorio, richiedono interventi di tutela immediati. La questione riguarda direttamente la salvaguardia del patrimonio rurale della zona.

La crescente frequenza di eventi meteorologici estremi e le criticità idrogeologiche che stanno colpendo molte aree del Paese riportano al centro dell'attenzione i sistemi tradizionali di gestione del territorio. Tra questi, i muretti a secco – sempre più trascurati e a rischio di abbandono – rappresentano non solo testimonianze dell’ingegnosità antica ma anche una risorsa fondamentale per la sicurezza ambientale, la biodiversità e la tutela delle coltivazioni. Il Prc circolo Censi Cortona richiama istituzioni e cittadini al senso di responsabilità e rivolge un appello per la difesa e valorizzazione di queste strutture storiche, richiamando la necessità di politiche concrete e incentivi per la loro manutenzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Parco Cinque Terre, muretti a secco: 192 domande accolte, 4 chilometri da ricostruireIl Parco Nazionale delle Cinque Terre ha ricevuto 192 richieste per ricostruire i muretti a secco nei terrazzamenti.

