Oggi si celebra il Primo maggio 2026, una giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori che cade di venerdì. In questa occasione molte persone condividono frasi e immagini per augurare buon primo maggio. La giornata è segnata dall’attenzione verso i diritti e il ruolo dei lavoratori nelle diverse realtà lavorative. L’evento si svolge in un momento in cui si riflette sul significato di questa ricorrenza.

Oggi, venerdì 1 maggio 2026, ricorre la Festa dei Lavoratori. In molti nel corso delle prossime ore invieranno ad amici e parenti su WhatsApp frasi e immagini di auguri, anche da condividere sui social, in particolare su Facebook o Instagram. Siete alla ricerca di qualche immagine o frase per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2026? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Ecco una selezione delle frasi, delle citazioni e delle immagini di auguri per la Festa dei lavoratori più originali e divertenti. Abbiamo visto le frasi per i vostri auguri di buon primo (1) maggio 2026, ma qualche immagine da allegare su WhatsApp? Eccone alcune:🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Buon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio

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