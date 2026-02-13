Buon San Valentino 2026 le immagini con frasi d’auguri romantiche da inviare per la festa degli innamorati

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si festeggia l’amore in tutto il mondo, e quest’anno centinaia di persone inviano immagini romantiche e messaggi affettuosi sui social. La causa è la voglia di dimostrare i propri sentimenti, anche attraverso gif divertenti e frasi dolci, che rendono speciale questa giornata. Molti scelgono di inviare auguri personalizzati su WhatsApp, cercando di sorprendere il partner con un pensiero originale.

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Per il 2026 ecco immagini romantiche, frasi dolci, gif e meme da condividere su WhatsApp e social: una selezione di auguri per dire "ti amo", fare un buongiorno speciale o strappare un sorriso.

