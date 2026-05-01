Buon 1 maggio Festa dei lavoratori | immagini e frasi da condividere

Il 1° maggio si celebra la Festa dei lavoratori, giornata dedicata alla ricorrenza internazionale. In questa occasione, la Chiesa ricorda la figura di San Giuseppe, simbolo della laboriosità e dell’umiltà. Molte persone condividono immagini e frasi sui social per festeggiare questa ricorrenza, che riconosce il valore del lavoro e dei lavoratori. La giornata è tradizionalmente associata a manifestazioni e celebrazioni in diversi paesi.

Si festeggia oggi 1° maggio la Festa dei lavoratori con la Chiesa che ricorda la laboriosa e umile opera di San Giuseppe. Maneggiava la pialla, la scure, la sega, il martello. Così tutti i giorni, dal mattino alla sera, per tutta la vita, faticando, sudando, consumando le forze. Secondo la tradizione il padre di Gesù era un falegname ma occasionalmente lavorava anche come fabbro e carpentiere. La Chiesa commemora San Giuseppe lavoratore. Il 1° maggio 1891 si celebrò per la prima volta in Italia la Festa del Lavoratori che venne sospesa nel 1924 con il fascismo che propose infatti una sua particolare ricorrenza che nulla aveva a che vedere col lavoro: il 21 aprile, coincidente col Natale di Roma.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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