Buon compleanno Aba Cercato Ricky Tognazzi Oliver Bierhoff…

Oggi sono ricordati alcuni compleanni tra cui quello di Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Oliver Bierhoff, Leonardo Bonucci, Elio Zamuto e Andrea Degortes. La giornata celebra figure di diversa provenienza, tra attori, calciatori e personaggi pubblici di vari settori. Non sono stati forniti dettagli sulle loro attività o carriere, ma si segnalano le date di nascita di queste personalità.

Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Leonardo Bonucci, Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhoff, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido. Oggi 1° maggio compiono gli anni: Virgilio Gaito, avvocato; Stefano Maria Manelli, religioso; Federica Rossi Gasparrini, politica; Bruno Viserta Costantini, politico; Aba Cercato, conduttrice e annunciatrice tv; Paola Mannoni, attrice, doppiatrice; Elio Zamuto, attore, doppiatore; Giuseppe Lanci, direttore fotografia; Giovanni Mongiello, politico; Andrea Degortes (Aceto), fantino.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Oliver Bierhoff… Notizie correlate Buon compleanno Ricky Gianco, Roberto Baggio, Yoko Ono…Buon compleanno Roberto Baggio, Enrico Preziosi, Cesare Corda, Yoko Ono, Aldo Ceccato, Antonio Marzano, Francesco Bellavista Caltagirone, Ricky... Caso Equalize, tra gli spiati anche Bobo Vieri, Corona e Ricky TognazziCi sono anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger...