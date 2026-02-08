Gli Stati Uniti di Trump restano al centro di un mondo che cambia rapidamente. Le tensioni tra potenze si intensificano e il panorama geopolitico si rimescola di continuo. Osservando questa fase, diventa chiaro che nulla è più come prima, e le vecchie alleanze si mettono alla prova. La situazione richiede attenzione e analisi costante, perché gli sviluppi potrebbero cambiare di nuovo le carte in tavola.

Capire l'attuale fase geopolitica mondiale non è facile. Mai, dalla seconda guerra mondiale, abbiamo assistito a una fase di rimodellamento degli equilibri del mondo come quello a cui stiamo assistendo. Dall'Iran al Medio Oriente, dalla Russia alla Cina al Sud America e l'Africa. E, ovviamente, l'Unione europea che sempre più appare inetta e inefficace, incapace di reagire alle sfide del tempo, bloccata nella smania di regole e regolette e burocrazia che si è autoimposta e la sta strangolando. In momenti come questi, per cercare di orientarsi bisogna farsi un po' guidare da chi questi cambiamenti li ha vissuti dall'interno e ha contribuito a promuoverli da protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Stati Uniti di Trump (e il resto del mondo) visti da Mike Pompeo

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il rifiuto del visto a cinque personalità europee, tra cui Thierry Breton, ex commissario Ue al Mercato interno.

Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente la lotteria dei visti in seguito all’attacco alla Brown University.

Gli Stati Uniti hanno detto che ristabiliranno la comunicazione militare di alto livello con la Russia, interrotta nel 2021Il comando europeo dell’esercito degli Stati Uniti (EUCOM) ha detto di avere concordato con la Russia la ripresa della comunicazione militare di alto livello. Era stata interrotta alla fine del 2021 n ... ilpost.it

Dazi, al Parlamento Ue riparte l’iter di ratifica dell’accordo con gli Usa. Ma sarà congelato in caso di minacce alla nostra sicurezzaIl Parlamento europeo torna al tavolo dei negoziati sui dazi commerciali con gli USA dopo il congelamento per le pressioni di Trump ... ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Uniti hanno fissato un nuovo orizzonte per la fine della guerra in Ucraina: accordo entro l’estate. Per la prossima settimana Washington ha invitato a Miami le delegazioni russa e ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato la partecipazio facebook

#AntonioDiBella a @petergomezblog:"La #Nato senza Stati Uniti è un cavallo di latta" #laconfessione x.com