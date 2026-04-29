I diritti umani sono un’arma ideologica nuova bufera sul consigliere Righi Riva

Un consigliere comunale ha dichiarato che i diritti umani rappresentano un’arma ideologica, affermando che non sono un principio universale di civiltà. La sua affermazione è stata rilasciata durante una seduta pubblica a Modena e ha suscitato reazioni tra i presenti. La dichiarazione mette in discussione il ruolo tradizionalmente attribuito ai diritti umani nel dibattito pubblico e politico.

Modena, 29 aprile 2026 – “ I diritti umani non sono un principio universale di civiltà, sono l’arma ideologica più potente che la globalizzazione liberale abbia mai inventato per distruggere le nazioni”. Dopo aver sostenuto su Facebook la necessità di abolire l’aborto per far fronte alla denatalità, meno di un mese fa, a Formigine (Modena) il consigliere comunale di centrodestra Costantino Righi Riva, della lista ‘Per cambiare’, candidato sindaco per il centro destra nel 2019, ha creato polemiche direttamente in consiglio comunale. Al centro del confronto della seduta di ieri c’era l’apposizione di una bacheca all’ingresso del municipio di Formigine con il testo integrale della Dichiarazione dei diritti umani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “I diritti umani sono un’arma ideologica”, nuova bufera sul consigliere Righi Riva Notizie correlate Aborto, bufera su Righi Riva: "Cancellare la legge 194? Grave attacco ai diritti""Riteniamo imbarazzante il tentativo maldestro di riscrivere i valori fondamentali della nostra convivenza civile, ribaltando la realtà e... Ai Dialoghi sul Talento, l'attore americano ha attaccato duramente Donald Trump, parlando di politica, giustizia e diritti umani, temi che gli sono molto cariAl palazzetto dello Sport di Cuneo, a parlare davanti a 3000 ragazzi delle scuole superiori, c’è George Clooney, L’attore americano ha partecipato...