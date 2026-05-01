Il presidente della regione ha scelto di dedicare il primo maggio al ruolo sociale del lavoro in Liguria. In questa occasione, ha sottolineato l’importanza del lavoro come motore del futuro, con particolare attenzione alle tematiche di sicurezza e salute sul lavoro. L’evento si è concentrato sulla valorizzazione delle condizioni lavorative e sulla tutela dei lavoratori, riflettendo sull’impegno delle istituzioni in questi ambiti.

? Cosa sapere Il presidente Marco Bucci dedica il primo maggio al valore sociale del lavoro in Liguria.. La strategia regionale punta su investimenti e controlli per la sicurezza dei lavoratori liguri.. Il governatore della Liguria Marco Bucci ha dedicato il primo maggio al riconoscimento del valore sociale e civile del lavoro, sottolineando come l’impegno quotidiano sia il motore che definisce il domani della regione. Attraverso un messaggio condiviso sui propri canali social, il presidente ha voluto onorare chi contribuisce attivamente allo sviluppo del territorio, evidenziando la necessità di garantire opportunità concrete cerca occupazione e la priorità assoluta di tutelare la salute dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bucci: il lavoro è il motore del domani, focus su sicurezza e salute

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