Consulenti del Lavoro a Napoli focus su occupazione e sicurezza | il 23 febbraio al Teatro Mercadante

Il 23 febbraio, al Teatro Mercadante di Napoli, i Consulenti del Lavoro organizzano un incontro per discutere di occupazione e sicurezza sul lavoro. La scelta di questa data deriva dall’aumento dei controlli nelle aziende locali e dai recenti incidenti che hanno sollevato preoccupazioni tra i lavoratori. Durante l’evento, esperti e rappresentanti delle istituzioni analizzeranno le criticità e proporranno soluzioni pratiche. L’obiettivo è sensibilizzare le imprese e i dipendenti sui rischi quotidiani e le misure di prevenzione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Occupazione e sicurezza nei luoghi di lavoro al centro del dibattito promosso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. L'appuntamento è fissato per il 23 febbraio, dalle ore 15, al Teatro Mercadante, dove si terrà la terza edizione del Premio Edmondo Duraccio, una vita per la Categoria. A presentare l'iniziativa è stato Francesco Duraccio, presidente dell'Ordine partenopeo, che ha annunciato un confronto definito "vero" su temi che vanno oltre l'ambito strettamente professionale per investire la dimensione sociale ed economica del territorio. "Siamo pronti a dare vita a un confronto vero sui temi di occupazione e sicurezza che non sono soltanto professionali ma profondamente sociali.