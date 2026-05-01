Brucia il Monte Faeta evacuate 3500 persone

Da agi.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, nel nord della Toscana, alimentato dal vento che soffia sulla zona tra le province di Lucca e Pisa. Fino a questo momento, non è stato ancora possibile spegnere le fiamme, che hanno costretto all’evacuazione di circa 3.500 persone nelle aree interessate, tra i comuni di Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

AGI - Non è ancora stato domato l' incendio sul monte Faeta, nel nord della Toscana, alimentato dal forte vento che soffia sulla zona tra la provincia di Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. In tre giorni le fiamme hanno già divorato oltre 800 ettari di bosco e sono state evacuate 3500 persone tra cui gli abitanti di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Lavoro delle squadre a terra. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato l' incendio  per tutta la notte tra sabato e domenica anche con l'ausilio dei droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai.🔗 Leggi su Agi.it

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Brucia il Monte Faeta fra Pisa e Lucca 3500 persone evacuate

Video Brucia il Monte Faeta fra Pisa e Lucca ?? 3500 persone evacuate

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