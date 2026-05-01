Madonna ha collaborato con Sabrina Carpenter nel nuovo singolo intitolato “Bring Your Love”, che sarà il primo estratto dal suo prossimo album “Confessions II”, in uscita il 3 luglio. La canzone è stata presentata come una collaborazione tra le due artiste ed è disponibile a partire da oggi. La cantante ha coinvolto Sabrina Carpenter per questa traccia, che segna un nuovo capitolo nella sua produzione musicale.

LOS ANGELES – Madonna porta Sabrina Carpenter nella sua pista da ballo per la loro attesissima collaborazione “Bring Your Love”, il primo singolo tratto dal prossimo album di Madonna, “Confessions II”, in uscita il 3 luglio. “Bring Your Love”, prodotta da Madonna e Stuart Price, è stata presentata dal vivo in anteprima durante l’esibizione a sorpresa di Madonna al Coachella insieme a Sabrina Carpenter. I fan potranno vederla dalle 16 sul canale YouTube di Coachella. “Confessions II” uscirà il 3 luglio su etichetta Warner Records. Il nuovo album è la continuazione dell’iconico “Confessions on a Dance Floor”. I fan possono già preordinare l’album disponibile in diversi formati in vinile, CD e cassette.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Bring Your Love”, Madonna duetta con Sabrina Carpenter

DJ Giac - Bring Your Love (Madonna x Sabrina Carpenter)

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MADONNA & SABRINA CARPENTER insieme nel singolo “BRING YOUR LOVE” x.com